В Ираке три человека пострадали из-за упавшей на дом ракеты

Трое жителей иракского пограничного с Сирией города Эль-Каим пострадали в результате падения на их дом ракеты с сирийской стороны, заявил в субботу иракскому телеканалу al-Sumaria член совета провинции Анбар Карим аль-Карбули, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Трое мирных жителей пострадали сегодня из-за того, что запущенная из Сирии ракета упала на их дом", - заявил аль-Карбули.

Он отметил, что кем именно была запущена ракета, не известно.

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