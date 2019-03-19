В ДТП с автобусом в Таиланде погиб человек, 24 пострадали

19 марта 2019 14:54 (UTC+04:00)
Один человек погиб, 24 получили ранения в результате ДТП с рейсовым междугородним автобусом в Таиланде, сообщает во вторник Trend со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечает агентство со ссылкой на интернет-версию газеты Nation, рано утром во вторник следовавший из провинции Кхонкен в Бангкок 24-местный автобус повышенной комфортности, проезжая по трассе через территорию провинции Накхон Ратчасима в 200 километрах от таиландской столицы, врезался в грузовик, следовавший в том же направлении. В результате столкновения погибла бортпроводница автобуса, сидевшая впереди рядом с водителем, а все 24 пассажира получили травмы различной степени тяжести.
Водитель автобуса не пострадал. На допросе он рассказал, что выехал из провинции Кхонкен в 22.00 в понедельник, и утром во вторник уснул за рулем на трассе из-за сильной усталости, сообщает издание со ссылкой на полицию.

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