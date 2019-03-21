Крушение парома в Ираке: число жертв достигло 85

Число погибших в результате крушения парома близ иракского города Мосул выросло до 85 человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Большинство жертв - женщины и дети, которые не умели плавать.

Один из иракских парламентариев распространил в твиттере видео, на котором запечатлен трагический инцидент. На записи видно, как люди пытаются выбраться из воды, однако им это не удается из-за сильного течения реки. На помощь пассажирам парома были направлены три лодки.

По данным СМИ, судно следовало по реке Тигр. Причиной потопления парома, вероятно, стала перегруженность.

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