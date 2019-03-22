В Гане более 70 человек погибли при столкновении двух автобусов - СМИ

22 марта 2019 15:15 (UTC+04:00)

Более 70 пассажиров погибли в результате лобового столкновения двух автобусов на западе Ганы, сообщает местный новостной портал mynewsgh.com, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

ДТП произошло в пятницу утром в округе Северный Кинтампо. После лобового столкновения один из автобусов загорелся, все пассажиры погибли на месте. Другой автобус опрокинулся в кювет. Нескольким пассажирам второго автобуса удалось выжить, пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Предположительно, причиной ДТП стало то, что водитель одного из автобусов уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Ведется расследование инцидента.

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