Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 212 человек

Число погибших в результате январского прорыва дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 212. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал G1.

Ранее сообщалось о 207 погибших.

По последним данным, пропавшими без вести числятся 98 человек.

Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и жилые дома. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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