Канада выделила $2,6 млн на оказание помощи пострадавшим от циклона в Африке

24 марта 2019 03:59 (UTC+04:00)

Правительство Канады выделило 3,5 млн канадских долларов ($2,6 млн) на оказание гуманитарной помощи странам Африки, пострадавшим от циклона "Идай". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу канадский министр международного развития Марьям Монсеф.

"Канада выделит 3,5 млн канадских долларов на оказание срочной помощи гуманитарным организациям, которые отреагировали на ситуацию с разрушениями, вызванными тропическим циклоном "Идай" в южной части Африки", - сказала она.

По словам министра, указанные средства будут, в частности, направлены в ООН и в Международный комитет Красного креста.

Тропический циклон "Идай" на прошлой неделе привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике. По последним данным, от удара стихии погибли 417 человек.

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