В Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена

Президент Индонезии Джоко Видодо открыл в воскресенье в столице первую в стране линию метрополитена, которая связала густонаселенные южные районы Джакарты с центральной частью. Как сообщает издание The Jakarta Post, всю следующую неделю поездки на метро будет бесплатны, после чего стоимость составит около 70 американских центов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Запуск системы Массового скоростного транспорта (MRT) станет частью новой культуры для Индонезии, которая призвана снижать интерес жителей крупных городов к автомобилям и переориентирование на общественный транспорт", - сказал глава государства, который совместно с членами правительства совершил поездку на метрополитене.

Прокладка метрополитена протяженностью 16 км длилась почти шесть лет. Стоимость проекта составила около $1,1 млрд. По прогнозам, суточная загруженность составит не менее 170 тыс. человек.

Одновременно Видодо дал старт началу строительства 7,8-километровой ветки, которая будет проложена от центра столицы на запад Джакарты. Как ожидается, завершение проекта запланировано к 2024 году.

Развитие общественного транспорта, в первую очередь в столице, является одной из приоритетных задач правительства Индонезии. Мегаполис, где проживает около 30 млн человек, ежегодно входит в число мировых лидеров по степени загруженности дорог. По оценкам властей, ежегодные экономические потери из-за этого превышают $4,5 млрд, а люди проводят в "пробках" не менее 10 лет своей жизни.

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