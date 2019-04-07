Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики

7 апреля 2019 09:14 (UTC+04:00)

Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Этим утром (субботы) вооруженная команда попыталась войти в мой дом, в мою личную жизнь, это серьезная ситуация, которая не соответствует принципам законности. Эта серьезная ситуация требует немедленного реагирования со стороны государства, и я напрямую возлагаю ответственность за мою личную безопасность и моей семьи на (президента) Андреса Мануэля Лопеса Обрадора", - сообщил Фокс на своей странице в Facebook.

Подробности нападения Фокс, который был президентом в 2000-2006 годы, не привел, однако на ситуацию уже среагировал действующий президент Мексики. "Я поручил генералу Луису Кресенсио Сандовалю Гонсалесу, министру обороны, создать гвардию безопасности, которая эффективно защитит экс-президента Фокса и его семью, но без эксцессов, которые были до смены режима", - написал Лопес Обрадор в в Twitter.

Эта же мера, по словам Лопеса Обрадора, будет принята и в отношении другого бывшего президента - Фелипе Кальдерона.

После прихода к власти в декабре 2018 года Лопес Обрадор резко сократил затраты на обеспечение своей безопасности, упразднил генеральный штаб, который занимался вопросами безопасности глав государства, а также отказался от использования президентского авиапарка, перейдя на полеты обычными коммерческими рейсами.

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