Президент Сенегала обновил состав правительства

Президент Сенегала Маки Салл представил в воскресенье состав обновленного правительства и сокращенный список министров, пишет местный портал Dakaractu со ссылкой на премьер-министра страны Махаммеда Бун Абдаллаха Дионна, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Салл поручил правительству начать процесс новых реформ в стране, в том числе устранить пост премьер-министра.

По данным издания, вместо предыдущих 39 министров в состав правительства теперь будут входить 32 человека, при этом 25% из них - женщины. Кроме того, введены должности трех генеральных секретарей, одним из которых станет нынешний премьер страны.

Кроме того, как отметил премьер, снизился средний возраст членов правительства.

В феврале действующий президент Сенегала Маки Салл был избран на второй срок, он набрал 58,3% голосов в первом туре выборов.

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