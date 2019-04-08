Экстренная посадка пассажирского самолета на Тайване

Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon совершил вынужденную посадку в тайваньском городе Гаосюн из-за внезапного задымления в одном из двигателей, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что самолет, который должен был совершить рейс Гаосюн-Гонконг, вылетел в 08:02 по местному времени, однако вскоре после взлета вернулся обратно из-за внезапного задымления в правом двигателе.

Сообщается, что после сброса топлива самолет благополучно приземлился в 8.31. На борту находились 317 пассажиров. Причина происшествия выяснятся, однако уже есть предположения, что причиной могло стать столкновение с птицей.

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