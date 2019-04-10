В Японии нашли обломки пропавшего истребителя F-35

10 апреля 2019 03:37 (UTC+04:00)

Силы самообороны Японии сообщили, что нашли предполагаемые обломки истребителя F-35А, который во вторник исчез над Тихим океаном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости..

Во вторник самообороны Японии сообщили об исчезновении над Тихим океаном истребителя F-35А, на борту находился один пилот.

"Силы самообороны Японии заявили, что нашли предположительные обломки пропавшего истребителя", - передает телеканал.

По данным агентства Киодо, этот "самолет-невидимка", базировавшийся на военной базе Мисава, выполнял учебный полет над океаном в районе префектуры Аомори. Не исключено, что оснащенный системой "стелс" F-35А потерпел крушение, организована поисково-спасательная операция.

По данным телеканала NHK, самолеты типа F-35, разработанные при участии девяти стран, включая США, были поставлены на вооружение Японии в прошлом году. Всего на базе Мисава приписано 13 таких самолетов.

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