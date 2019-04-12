Названа лучшая фотография 2019 года

Снимок плачущей девочки, сделанный на границе Мексики и США, признан фотографией года по версии организации World Press Photo. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов международного конкурса, распространенном в четверг вечером по завершении торжественной церемонии, состоявшейся в Амстердаме. В ее ходе были названы победители и призеры в различных номинациях, а также вручены памятные награды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На снимке, сделанном фотографом Джоном Муром, изображена плачущая девочка Янела из Гондураса в момент, когда сотрудник пограничной службы США обыскивает ее мать Сандру Санчес. По словам самой Санчес, у нее ушел месяц на то, чтобы проехать через всю Центральную Америку и Мексику, прежде чем она смогла добраться до США, где она хотела попросить убежища. Администрация американского президента Дональда Трампа тем временем объявила политику "нулевой терпимости", в рамках которой мигранты, задержанные на границе, могли подвергаться уголовному преследованию. В результате многие арестованные родители были разлучены со своими детьми и направлены в различные места лишения свободы. После того как эта фотография облетела весь мир, американская пограничная служба заявила, что Янела и ее мать не находились в числе тысяч разлученных семей. Вместе с тем общественные протесты в отношении спорной практики привели к тому, что Трамп 20 июня прошлого года объявил о ее отмене.

"В идеале фотография года World Press Photo должна быть удивляющей, уникальной, своевременной и запоминающейся", - отметила председатель жюри Уитни Джонсон. И все это, по ее мнению, можно сказать о победившем снимке. "Очень интересны детали, - добавила Джонсон. - Начиная от резиновых перчаток на руках сотрудника погранслужбы и заканчивая отсутствием шнурков на кроссовках у матери".

"Фото сразу же рассказывает так много об истории и в то же время заставляет почувствовать себя связанным с ней, - заметила член жюри Элис Мартинс. - На снимке изображено насилие другого вида, психологическое".

"Думаю, что это изображение тронуло сердца многих людей, также как и мое, - заметил со своей стороны сам автор. - Оно очеловечивает гораздо большую историю".

В номинации "История года" победу одержала серия снимков "Мигрантский караван", сделанная голландско-шведским фотографом Питером Тен Хопеном. На них также рассказывается о мигрантах, которые направляются из Центральной Америки в США из-за политических репрессий и насилия, спасаясь от тяжелых экономических условий или в поисках лучшей жизни.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.