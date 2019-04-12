На Бали туристка чуть не утонула, пока делала селфи

На популярном пляже Dreamland в Пекату китайская туристка чуть не утонула, пока фотографировалась: высокая волна застала сбила ее с ног. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Coconuts.

Сообщается, что 67-летняя женщина по имени Чэн Яо Лан выехала утром из гостиницы на Сансет-роуд и в 11:35 прибыла на пляж со своими друзьями.

Она зашла в воду и начала фотографировать себя, не обращая внимания на океан позади нее.

Высокая волна сбила женщину с ног. Дежурные спасатели успели спасти Чэн Яо Лан; она вышла из воды в шоке, но относительно невредимой.

Когда женщину эвакуировали с пляжа, она самостоятельно дышала, хотя находилась в состоянии шока, сообщает издание.

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