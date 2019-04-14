Самолет столкнулся с двумя вертолетами в Непале, есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в аэропорту города Лукла в Непале. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета The Kathmandu Post.

По информации администрации аэропорта, при подготовке ко взлету небольшой лайнер потерял управление и столкнулся с двумя вертолетами, стоявшими на летном поле. Указывается, что в самом самолете находились только пилоты, пассажиров на борту не было.

В результате инцидента один из пилотов самолета, а также технический инспектор, находившийся рядом с вертолетом погибли, еще три человека получили ранения. Все пострадавшие отправлены в госпиталь Катманду.

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