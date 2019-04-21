Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 17.00 (GMT+4) составила 49,3%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресение гражданская сеть "Опора".

"Согласно данным наблюдателей "Опоры", явка на выборах по состоянию на 16.00 составляет 49,3% с погрешностью 0,7%", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

При этом гражданская сеть напомнила, что явка на 16.00 во время первого тура выборов составила 24%.

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

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