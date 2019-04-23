На Шри Ланке действует режим ЧП, в связи с воскресной серией терактов

23 апреля 2019 19:38 (UTC+04:00)

На Шри-Ланке с полуночи 23 апреля начинает действовать режим чрезвычайного положения, который власти страны решили ввести после серии терактов в минувшее воскресенье, унесших жизни 290 человек. Отмечается, что режим ЧП вводится для того, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности,передает Trend со ссылкой на РИА Новости. Как передают местные СМИ, все частные католические школы на Шри-Ланке будут закрыты до 29 апреля. По словам генерального управляющего частных католических школ Шри-Ланки Ивана Переры, решение было принято в качестве меры предосторожности в связи со сложившейся ситуацией в стране в области безопасности. Ранее также стало известно, что после терактов занятия в государственных университетах Шри-Ланки приостановлены до дальнейших распоряжений.

В пасхальное воскресенье первые шесть взрывов прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство России на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В связи с инцидентом полиция страны задержала 24 человека.

Власти Шри-Ланки считают, что за серией терактов стоит местная группировка National Thowfeek Jamaath. Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министра здравоохранения страны Раджитха Сенаратне, семь террористов-смертников, совершившие теракты, являлись гражданами Шри-Ланки. Министр добавил, что несмотря на то, что группировка является местной, власти подозревают, что у террористов были связи за границей.

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