Военный совет Судана пригласил оппозицию на переговоры

Переходный военный совет Судана, взявший на себя руководство страной после отстранения от власти Омара аль-Башира, пригласил одно из непримиримых оппозиционных движений - "Силы за свободу и перемены" на переговоры в среду вечером.

Gодробностей о предстоящей встрече не сообщается, как и то, придут ли оппозиционеры на эту встречу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

.Ранее движение на пресс-конференции в Хартуме выступило с резким заявлением, в котором в очередной раз подчеркнуло, что не будет вести с военсоветом никаких переговоров до передачи власти гражданским структурам. Движение также выразило уверенность, что военные не хотят передавать власть и не собираются признавать силы оппозиции в качестве партнеров по политическим преобразованиям.

"Силы за свободу и перемены" также высказало категорическое несогласие с теми рекомендациями, которые были даны накануне в ходе мини африканского саммита в Каире, завершившегося согласием предоставить военсовету Судана трех месяцев (вместо ранее установленных 15-ти дней) для первостепенных демократических преобразований.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

В минувший понедельник Африканский союз пригрозил приостановить участие Судана в работе этой международной организации в случае, если военные не вернут власть в руки гражданского правительства в ближайшие 15 дней. При этом в Афросоюзе решительно осудили захват власти военными и их намерение руководить переходным периодом в течение двух лет.

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