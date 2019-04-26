Не менее восьми человек погибли в результате стрельбы в столице Гаити

26 апреля 2019 00:19 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной неизвестными в одном из южных районов столицы Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом в четверг сообщило агентство EFE со ссылкой на источники в полиции страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, вооруженные люди обстреляли ожидающих общественный транспорт, после чего скрылись. Отмечается, что в результате инцидента также около 10 человек получили ранения.

Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. 14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.

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