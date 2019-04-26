Трамп и Абэ обсудят в Вашингтоне ситуацию вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут переговоры в пятницу в Белом доме, обсудят ситуацию вокруг КНДР, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Абэ будет находиться в Вашингтоне с официальным рабочим визитом.

Представитель администрации рассказал, что эта встреча "предоставит возможность обменяться мнениями по Северной Корее", а также дальнейшим шагам на пути к "окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации".

Стороны также обсудят вопросы торговли, инвестиций, и углубление экономического сотрудничества в целом. Трамп и Абэ также намерены обменяться взглядами о предстоящем саммите "Большой двадцатки" в конце июне в японском городе Осака.

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