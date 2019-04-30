Из Ливии в Италию эвакуировали более сотни беженцев

30 апреля 2019 05:21 (UTC+04:00)

Более сотни беженцев эвакуированы из Ливии в Италию благодаря совместной операции Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и ливийский и итальянских властей, сообщило УВКБ ООН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, в Италию было эвакуировано 146 человек, включая 46 детей без родителей. Они были размещены с центрах по приему беженцев в Риме.

Италия первая страна, которая согласилась принять у себя беженцев из Ливии, где в районе Триполи с 4 апреля идут боевые действия.

Ранее УВКБ ООН призывало к срочной эвакуации людей из центров содержания беженцев в Ливии. По данным агентства, в нескольких таких центрах вокруг Триполи находится порядка 3300 человек.

"Ситуация с безопасностью уже подрывает усилия УВКБ ООН по доступу в некоторые центры содержания под стражей, и положение будет ухудшаться, если насилие продолжится", - отмечают в УВКБ ООН.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

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