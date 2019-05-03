На Украине официально опубликовали результаты президентских выборов

3 мая 2019 02:39 (UTC+04:00)

Газета Верховной рады "Голос Украины" официально опубликовала результаты президентских выборов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Закон требует, чтобы инаугурация нового президента состоялась в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. Точную дату определяет парламент отдельным постановлением.

"По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский", - говорится в публикации на сайте издания.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Зеленского во втором туре поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан отмечает потенциал поступательного развития двусторонних отношений с Украиной
Туркменистан 1 мая 22:54
В Казахстане еще один претендент на пост президента начал сбор подписей
Центральная Азия 30 апреля 10:15
Азербайджанская компания о ходе реализации крупного проекта в Украине
Бизнес 29 апреля 19:35
Минск приостановил экспорт нефтепродуктов в ряд стран
Беларусь 23 апреля 11:24
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах на Украине
Беларусь 22 апреля 10:56
Зеленский набирает 73,2% голосов после обработки 85,78% протоколов (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 22 апреля 08:40
Лента новостей
Баку занял первое место среди лучших городов стран СНГ для путешествий на майские праздники
Общество 03:09
Трамп направил кандидатуру нового постпреда при ООН на утверждение сената
США 03:00
Председатель Палаты депутатов национального конгресса Бразилии прибыл с официальным визитом в Баку
Политика 02:46
В США трех подростков обвинили в попытке взорвать школу
США 02:25
Мэр американского города Питтсбург объявил 28 мая Днем Азербайджана (ФОТО)
Политика 02:06
Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в "Турецкий поток"
Турция 01:49
"Арсенал" обыграл "Валенсию" в первом матче полуфинала Лиги Европы
Спорт 01:35
В Англии и Северной Ирландии завершились выборы в органы местной власти
Европа 01:26
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Европы
Спорт 01:11