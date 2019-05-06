У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 2:48 по времени UTC. Эпицентр располагался в 67 километрах к юго-западу от города Лаоаг на северном побережье острова Лусон в провинции Северный Илокос. Очаг залегал на глубине 48 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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