В Литве пройдут выборы президента и два референдума

12 мая 2019 01:29 (UTC+04:00)

Очередные президентские выборы пройдут в воскресенье в Литве. Одновременно с ними состоятся два референдума - о введении двойного гражданства и сокращении числа депутатов Сейма (парламента), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Как отмечают эксперты, шансы на то, что кто-то из кандидатов одержит в воскресенье безоговорочную победу, минимальны и второй тур практически неизбежен. Для победы на выборах кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если никому из претендентов сделать это не удастся, через две недели состоится второй тур.

Правом голоса обладают 2,472 млн граждан страны. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (совпадает с московским).

Президент избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

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