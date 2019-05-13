В Шри-Ланки заблокировали доступ к соцсетям

13 мая 2019 07:02 (UTC+04:00)

Власти Шри-Ланки вновь инициировали временную блокировку социальных сетей, в том числе Facebook и WhatsApp, в связи с ростом насилия после терактов, произошедших на острове 21 апреля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на ланкийский Департамент государственной информации.

Несколько десятков человек, передает Reuters со ссылкой на очевидцев, в воскресенье на западном побережье в городе Чилау забросали камнями мечети и магазины, принадлежащие мусульманам, после возникшей в Facebook словесной перепалки. Местные СМИ также сообщили о нескольких инцидентах, произошедших в окрестностях города в ночь на понедельник.

Предыдущий запрет на использование социальных сетей, введенный после серии взрывов на острове, сохранялся на протяжении почти 10 дней, с 21 по 30 апреля.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

За атаками, как полагают власти, стоит местная группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", которая может иметь связи с зарубежными исламистскими организациями. К настоящему моменту власти задержали уже более 100 человек, предположительно причастных к терактам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Шри-Ланки арестовали исламского богослова за связи с организатором взрывов
Другие страны 12 мая 11:11
Исторические личности ставят лайки и хэштеги – такого в Азербайджане еще не было!
Интересное 11 мая 18:47
В полиции Шри-Ланки рассказали о судьбе причастных к серии взрывов боевиков
В мире 7 мая 17:27
Власти Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористов
В мире 7 мая 10:55
Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов
Другие страны 6 мая 23:57
Власти Шри-Ланки вернули временный запрет на использование соцсетей
В мире 6 мая 11:11
Лента новостей
Помпео отменил визит в Москву
США 07:21
Мэр американского города Портленд объявил 28 мая Днем Азербайджана
Политика 07:10
Премьер-министр Японии намерен посетить Китай во второй половине года
Другие страны 06:28
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Россия 06:02
Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина
Китай 05:37
В Панаме пять человек пострадали в результате землетрясения
Другие страны 05:13
Главы МИД Британии, Франции и ФРГ обсудят в Брюсселе ответ на шаги Ирана по ядерной сделке
Европа 04:48
Россия проведет наблюдательный полет над США
Россия 04:26
Посольство США рекомендовало американцам не путешествовать в Ирак
США 04:05