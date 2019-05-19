В Киеве началась репетиция инаугурации Зеленского

Репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского стартовала у здания Верховной рады, сообщает интернет-издание "Украинская правда", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Возле Верховной рады в Киеве проходит репетиция инаугурации президента Украины… подготовка продлится до 22:00 воскресенья", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, первая репетиция состоится при участии статиста, позже к репетиции может присоединиться и сам Зеленский. Уже смонтированы два больших экрана у здания украинского парламента и Мариинского дворца.

Правопорядок в центральной части столицы обеспечивает полиция, на месте подготовки присутствуют руководители патрульной и Национальной полиции, а также Нацгвардии.

Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

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