На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров

Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в центральной части западной провинции Альберта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал CTV.

В настоящее время здесь зафиксированы три неконтролируемых пожара площадью от 5 до 25 тыс. га каждый. В результате власти региона приняли решение об эвакуации жителей одного из районов небольшого поселения Мальборо, которое находится примерно в 30 км к западу от города Эдсон. Пожарные сообщают, что огонь уже угрожает нескольким жилым строениям. Точное число людей, которым предписано покинуть свои дома, не сообщается.

Полиция перекрыла несколько автодорог в непосредственной близости от очагов возгорания из-за сильного дыма. О жертвах и разрушениях пока информации не поступало.

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