Следы жившего 140 млн лет назад динозавра обнаружены на северо-востоке Таиланда

25 мая 2019 08:30 (UTC+04:00)

Следы динозавра, обитавшего на северо-востоке Таиланда 140 миллионов лет назад, обнаружены в провинции Сакон Накхон. Об этом в субботу сообщил портал The Thaiger, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, около десятка найденных следов принадлежат тероподам (один из подотрядов ящеротазовых динозавров), существовавшим в меловой период - от 146 до 65 млн лет назад. Они были обнаружены в камне в национальном парке Пху Пха Лек в районе Куд Бак в северо-восточной провинции Сакон Накхон. Представитель парка рассказал, что следы динозавра были найдены на этой неделе группой геологов в двух местах в песчанике во время обследования территории к югу от монастыря Пху Тарн Луанг.

Эксперты сфотографировали следы для более тщательного изучения, чтобы убедиться в том, что они принадлежат тероподу. Издание напоминает, что существовало много разновидностей тероподов, которые различались размерами, все они были плотоядными. Среди них - велоцираптор, который стал известным благодаря серии фильмов "Парк Юрского периода" (Jurassic Park).

По словам специалистов, нынешняя находка очень важна, поскольку ранее подобные следы были обнаружены в другой северо-восточной провинции - Каласин.

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