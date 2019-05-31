В Испании произошла утечка аммиака на фабрике

Утечка аммиака произошла на фабрике, расположенной в испанском муниципалитете Ла-Побла-де-Мафумет (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония), один рабочий погиб, еще один получил тяжелое отравление и находится в критическом состоянии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

ЧП произошло на Северном промышленном полигоне Таррагоны. Гражданская Защита обратилась к местным жителям с просьбой не покидать дома и закрыть окна.

Позже экстренные службы установили, что опасности для жителей за пределами полигона нет. "Гражданская защита информирует, что нет риска для населения рядом с объектами, пострадавшими на Северном полигоне Таррагоны. Пробы воздуха, взятые группой контроля окружающей среды, показывают, что присутствия аммиака нет", - говорится в сообщении Гражданской защиты в Twitter. Ведомство рекомендовало не приближаться к полигону.

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