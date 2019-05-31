США не считают проблемой механизм INSTEX, если он не нарушает санкции

США не считают проблемой платежный механизм INSTEX, созданный европейцами для Ирана, если он будет работать в областях, не затронутых санкциями Вашингтона, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Наша позиция по торговле с Ираном довольно ясна: есть пункты, на которые распространяются санкции, на другие - не распространяются... Разумеется, что касается гуманитарных товаров, это не будет подпадать под санкции", - сказал Помпео после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом на дипломатической вилле "Борзиг".

"Когда мы думаем про INSTEX, если это направлено на облегчение обмена товарами, которыми разрешено обмениваться, это не проблема", - добавил госсекретарь.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.