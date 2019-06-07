Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Малайзии из-за сильных наводнений

Свыше 1 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома из-за сильных наводнений, обрушившихся на восточные районы Малайзии. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самые серьезные разрушения отмечены в центральных и северных районах штата Саравак, где высота вышедшей из берегов рек достигает 5 м. Причиной наводнений стали сильные осадки, которые продолжаются на востоке страны почти неделю.

Центральные власти экстренно направили в пострадавшие районы необходимую помощь, в первую очередь палатки для беженцев, питьевую воду, продовольствие и медикаменты. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки объем осадков уменьшится.

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