В Иране раскритиковали санкции США против нефтехимических компаний страны

8 июня 2019 13:06 (UTC+04:00)

Санкции США против нефтехимических компаний Ирана показали, что заявления Вашингтона о готовности переговоров с Тегераном пустые, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Он также назвал это нарушением принципов международного права, и отметил, что Вашингтон таким образом осуществляет экономический терроризм и продолжает враждебную политику против Ирана.

Днем ранее США ввели дополнительные санкции против ряда нефтехимических компаний Ирана. Санкции введены в отношении 39 иранских компаний нефтехимического сектора. Санкции наложены в связи с поддержкой компаний, связанных с Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР).

Президент США Дональд Трамп говорил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.

В свою очередь, иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США. В то же время президент Ирана Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.

В 2018 году Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана в очередной раз обострились в марте, обе стороны предупреждали о возможности военного столкновения, но заявляли, что не хотят войны.

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