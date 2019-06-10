Иран не удовлетворяют предпринятые Европой шаги по ядерной сделке

10 июня 2019 12:52 (UTC+04:00)

Европа до сих пор не предприняла шагов по ядерной сделке, которые бы удовлетворили Тегеран, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"То, что до сих пор сделала Европа, нас не удовлетворяет, мы не слишком связываем свои надежды с INSTEX", - приводит агентство Fars слова Мусави, который добавил, что Тегеран не видел от Европы практических действий по ядерной сделке.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.

Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

При этом на следующем этапе, в случае если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Тегеран не обращался к Москве с просьбой продать комплексы С-400
Иран 11:59
Военные США оценивают целесообразность наращивания присутствия на Ближнем Востоке
США 04:43
Иран представил новую систему ПВО собственного производства
Политика 9 июня 16:24
В немецком МИД выступили за сохранение иранской сделки
Другие страны 8 июня 14:33
Иран не планирует покидать ОПЕК
Иран 8 июня 13:51
МИД Ирана: новые санкции США показывают несостоятельность призывов к переговорам
Другие страны 8 июня 13:18
Лента новостей
Три жарких вечера с Мири Юсифом - он встал на колени и попросил стать его женой (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14:10
Туркменистан ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Афганистаном
Туркменистан 14:02
В Китае действия США против Huawei назвали позорными
Другие страны 14:00
Посол РФ: Россия поддерживает продолжение переговоров по Карабаху
Политика 13:58
Администрация президента Турции осудила инцидент с футболистами сборной страны в Исландии
Турция 13:55
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение более чем в пять раз
Финансы 13:50
В Азербайджане в ближайшие дни возможны геомагнитные возмущения
Общество 13:47
Посол РФ: Очередная встреча рабочей группы по демаркации российско-азербайджанской границы состоится на следующей неделе
Политика 13:38
Посол России : Товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил полмиллиарда долларов
Экономика 13:33