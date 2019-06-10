Президент Южной Кореи надеется на возобновление диалога с КНДР

10 июня 2019 17:36 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин положительно оценил усилия по возобновлению переговоров с Северной Кореей, подчеркнув, что импульс диалога сохраняется, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Мун Чжэ Ин с супругой находятся с 9 по 11 июня с официальным визитом в Хельсинк. В понедельник состоялась пресс-конференция южнокорейского и финского президентов.

"Считаю, что мы сможем продолжить диалог между двумя Кореями и между КНДР и США в ближайшем будущем. В отношениях Южной Кореи и КНДР уже был достигнут большой прогресс, мы видим значительное снижение военной напряженности между нами", - отметил Мун Чжэ Ин в ходе пресс-конференции.

Президент Южной Кореи отметил, что, несмотря на опасения, возникшие после саммита в Ханое относительно будущего мирного процесса в Корее, Трамп и Ким Чен Ын постоянно выражают взаимное доверие и готовность говорить друг с другом.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его правительство окажет всевозможную дипломатическую поддержку мирному процессу, который, по его словам, является очень сложным вопросом. Он отметил, что Финляндия станет председателем в Совете Европейского союза 1 июля.

Мун Чжэ Ин напомнил, что в прошлом году в Финляндии состоялся саммит президентов России и США.
"Что касается третьего саммита между Северной Кореей и США, то между двумя сторонами идет диалог. Так что это не та ситуация, когда роль третьей страны необходима. Но мы будем запрашивать помощь у Финляндии в любое время, если понадобится", - заверил Мун Чжэ Ин.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 27-28 февраля в Ханое второй по счету саммит, который на фоне разногласий закончился без подписания каких-либо документов.

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