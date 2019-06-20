В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек

Более девяти тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в канадской провинции Альберта из-за бушующих лесных пожаров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Global News.

Как отмечает издание, в провинции наступила сильнейшая за более чем 40 лет засуха, лесные пожары бушуют здесь с конца мая.

В понедельник были эвакуированы три района провинции, и площадь пожаров продолжает увеличиваться. Еще в нескольких районах действует предупреждение об эвакуации по первому требованию.

Издание сообщает, что площадь одного из пожаров достигла 324 тысячи гектаров. Во вторник из-за густого дыма от пожаров на несколько часов было прервано воздушное сообщение.

Сейчас около 2,4 тысячи пожарных борются с огнем на территории Альберты.

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