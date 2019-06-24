Пожарный самолет совершил жесткую посадку в Канаде

Пожарный самолет Lockheed L-188A Electra совершил жесткую посадку в канадской провинции Альберта. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Global News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в аэропорту города Ред-Дир. У самолета при посадке полностью не вышло переднее шасси. На борту воздушного судна находились четыре человека, они не пострадали. Данный самолет задействован в тушении масштабных лесных пожаров, которые с начала мая бушуют в Альберте.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров свыше 9 тыс. жителей Альберты были вынуждены покинуть свои дома. К ликвидации возгорания привлечены более 1,2 тыс. пожарных, в том числе из провинций Британская Колумбия, Новая Шотландия и Онтарио. По данным противопожарной службы региона, в тушении пожара задействованы 20 единиц различной авиатехники, а также почти 100 единиц наземной спецтехники. Некоторым пожарам присвоена шестая, высшая, категория сложности.

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