Ученые нашли главную причину отказа сердца

Ученые Стэнфордского университета нашли связь между работой генов и сердечной недостаточностью.

Как передает Trend со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает MedicalXpress.

По данным исследователей, в клетках сердца у пациентов с недостаточностью задействовано больше генов.

Как отмечается, отключение гена PPP1R3A у этих пациентов способно предотвратить опасное для их жизни состояние.

При этом PPP1R3A связан с активностью многих других генов, обеспечивающих деятельность сердца.

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