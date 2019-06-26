Китай потребовал от Великобритании воздержаться от критики по поводу ситуации в Гонконге

26 июня 2019 12:17 (UTC+04:00)

Китай недоволен заявлениями и позицией некоторых официальных лиц Великобритании, пускающихся в рассуждения об общественных беспорядках в Гонконге и выражающих критику по поводу произошедших там столкновений демонстрантов и полиции. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест по этому поводу. Мы требуем от Великобритании немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутреннюю политику Китая, в какой бы то форме это ни было", - отметил он, выступая на регулярной пресс-конференции.

Дипломат напомнил, что Гонконг с 1997 года считается территорией КНР, которая после многих лет воссоединилась с материковой частью страны. "Вопросы Гонконга относятся к внутренней политике Китая и ни одно государство, организация или частное лицо не вправе вмешиваться в эти дела", - подытожил Гэн Шуан.

Во вторник в британском парламенте было выражено беспокойство по поводу общественных беспорядков в Гонконге и силы, которую полиция применила в отношении протестующих.

9 июня в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста из-за законопроекта, который ставит целью наладить юридический механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.

12 июня в центре города произошли беспорядки: полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули против радикально настроенных групп, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета. Свыше 80 человек получили ранения. Через несколько дней последовала беспрецедентная демонстрация, собравшая, по утверждению организаторов, почти 2 млн человек.

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