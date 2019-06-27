Трамп хочет обсудить с Моди отмену высоких пошлин Индии на товары из США

Президент США Дональд Трамп хочет обсудить на полях саммита G20 с премьер-министром Индии Нарендрой Моди отмену высоких, по мнению американского лидера, таможенных пошлин на товары из Америки. Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации опубликовал в среду в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я с нетерпением жду разговора с премьер-министром Моди по поводу того, что Индия, годами устанавливая очень высокие пошлины в отношении [товаров из] Соединенных Штатов, совсем недавно еще больше повысила пошлины. Это недопустимо и пошлины должны быть отменены!" - написал Трамп.

Белый дом ранее сообщил, что американский президент намерен встретиться с Моди на полях саммита G20 в Осаке утром 28 июня.

Власти Индии заявили ранее о планах повысить пошлины на десятки наименований товаров из США. Нью-Дели называет это ответом на повышение американских тарифов на ввоз индийских стали и алюминия.

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