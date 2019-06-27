Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги

Президент США Дональд Трамп прибыл в японский город Осака, где в пятницу и субботу пройдет саммит лидеров стран "большой двадцатки", но на этот раз без супруги Мелании, а в сопровождении дочери Иванки Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трансляция прибытия мировых лидеров ведется в Международном пресс-центре. Дональда Трампа у трапа самолета приветствовал глава МИД Японии Таро Коно.

Примечательно, что на прошлом саммите "большой двадцатки" в Аргентине Мелания сопровождала своего супруга. Журналисты, наблюдавшие за трансляцией на экранах в пресс-центре, даже отпустили пару шуток на счет возможных ссор в президентской чете.

Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.

Ожидается, что лидеры стран "двадцатки" обсудят вопросы торговли и инвестиций, инноваций, неравенства, прежде всего, гендерного, экологии и энергетики. Кроме этого, запланировано проведение двух дополнительных мероприятий – по цифровой экономике и по расширению прав и возможностей женщин.

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