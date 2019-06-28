В НАТО обсудили миссию в Афганистане, утвердили новую космическую стратегию

28 июня 2019 19:17 (UTC+04:00)

В четверг министры обороны стран НАТО завершили двухдневную дискуссию в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении по итогам министерского заседания на сайте Альянса, передает Trend со ссылкой на Украинские Национальные Новости (UNN).

Министры обсудили политику Альянса в области космической деятельности, прогресс в разделении взносов, позицию НАТО в области обороны и сдерживания, новые технологии и миссию НАТО в Афганистане.

Так, министры утвердили новую всеобъемлющую космическую политику, которая будет определять подход НАТО к космосу, возможности и проблемы, с этим связанные.

“Мы можем сыграть важную роль в качестве форума для обмена информацией, повышения оперативной совместимости и обеспечения того, чтобы наши миссии и операции могли обращаться за поддержкой, в которой они нуждаются”, - сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Министры также обсудили вопросы обороны и сдерживания НАТО, включая Инициативу готовности. К 2020 году союзники предоставят 30 боевых кораблей, 30 наземных батальонов, 30 воздушных эскадронов, которые могут быть приведены в готовность в течение 30 дней.

Афганистан также занимал важное место в повестке дня, в дискуссии принимали участие представители всех стран, участвующих в Миссии решительной поддержки НАТО, и при участии Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Всемирного банка и министра обороны Афганистана Асадуллы Халида.

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