В древнейшей пирамиде нашли "путь в загробный мир"

Археологи приблизились к разгадке тайны рва, окружающего египетскую пирамиду Джосера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сухой ров" в некрополе Сакарра под Каиром является трехмерной моделью пути фараона в загробную жизнь, считает археолог Камиль Курашкевич из Варшавского университета.

Он представляет из себя прорубленную в скале огромную траншею глубиной 20 и шириной 40 метров. Она ограничивает священную зону размером 750 на 600 метров. Погребальный комплекс включает в себя пирамиду Джосера, считающуюся древнейшим сохранившимся каменным строением в мире, и прилегающие храмовые постройки.

Группа археологов под руководством Курашкевича ведет работы в Сакарре более 20 лет. В ходе раскопок они обнаружили низкие горизонтальные коридоры, которые, предположительно, построили еще во времена возведения самой пирамиды. Долгое время ученые не могли определить их предназначение.

Один из таких коридоров, ведущих к пирамиде, имеет длину около 20 метров и заканчивается небольшой комнатой. Внутри нее египтологи нашли необычный ритуальный гарпун, украшенный резными изображениями змей.

По мнению Курашкевича, оружие могло быть одной из опасностей, ожидающих фараона, или, наоборот, средством для защиты на пути в загробную жизнь.

"Согласно египетским верованиям путь в загробный мир был трудным и опасным. Прежде чем покойный мог насладиться вечной жизнью, ему приходилось преодолеть ряд препятствий и столкнуться с опасными существами", — пояснил археолог.

Ученые предполагают, что если концепция трехмерной модели в загробный мир верна, то рядом с уже найденными коридорами должны располагаться новые тоннели.

Курашкевич также обратил внимание на найденные ранее необычные сооружения в западной части "сухого рва". В траншее существуют поперечные стены с широкими проемами, лестницы и глубокие ниши. Все они могли быть служить препятствиями на пути фараона к вечной жизни, считает ученый.

Египтолог также отметил, что иероглифические надписи внутри самой пирамиды Джосера не отражают каких-либо концепций, связанных с верованиями древних египтян касательно того света.

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