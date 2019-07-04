Ученые выяснили, что молоко снижает риск развития рака и диабета

4 июля 2019 14:11 (UTC+04:00)

Испанские ученые обобщили результаты 14 научных исследований и установили, что правильное потребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить некоторые хронические заболевания, делает кости детей более крепкими, а мускулатуре пожилых помогает не дряхлеть. Работа проведена на фоне снижения потребления молочных продуктов во многих странах, поскольку их польза стала подвергаться сомнению, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Молоко и молочные продукты содержат белки, кальций, магний, фосфор, калий, цинк, селен, витамин А, рибофлавин, витамин В12. В статье отмечается, что при умеренном потреблении молока во время беременности малыши рождаются с большим весом и более длинными костями, в которых содержится больше минеральных веществ. Если же молоко и молочные продукты включают в рацион пожилые люди, у них становится меньше шансов столкнуться с денегеративной потерей мышечной массы (саркопенией).

Потребление молочных продуктов с низким содержанием жира не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже может иметь небольшой защитный эффект - ученые установили обратную зависимость между потреблением молочных продуктов и ишемической болезнью сердца, а также инфарктом миокарда.

Включение в рацион молочных продуктов в умеренных количествах снижает риск заболевания колоректальным раком и раком мочевого пузыря и может быть связано с более низким риском развития диабета второго типа. При этом для рака простаты не было обнаружено никаких корреляций. Также не было установлено, что потребление молока или молочных продуктов оказывает противовоспалительное действие на людей с избыточным весом или иными метаболическими нарушениями.

Обзор научных статей провели профессор Анхелем Гил (Angel Gil) из Университета Гранады (UGR) и профессор Роза Ортега (Rosa M. Ortega) из Мадридского университета Комплутенсе (Universidad Complutense de Madrid). Результаты обзора опубликованы в журнале "Достижения в области питания" (Advances in Nutrition).

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