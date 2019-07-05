В Афганистане десятки людей пострадали при обстреле рынка

Более 40 мирных жителей погибли и получили ранения в результате попадания минометного снаряда в рынок в северной афганской провинции Фарьяб, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.

Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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