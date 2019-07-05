В Индии прорыв дамбы объяснили нашествием крабов

5 июля 2019 11:56 (UTC+04:00)

Прорыв дамбы "Тиваре" в западном индийском штате Махараштра, унесший жизни 18 человек, произошел из-за экспансии крабов, которые, увеличивая свою численность, начали устраивать в ней огромные норы и тем самым разрушать плотину, заявил министр водных ресурсов региона Танаджи Савант, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"До недавнего времени никаких утечек воды не было. Проблемы начались после того, как в окрестностях дамбы начали появляться большие скопления крабов. Местные жители сообщили нам об этом, и мы приняли меры. То, что произошло, является неблагоприятным стечением обстоятельств", - сообщил чиновник, слова которого приводит газета Hindustan Times.

СМИ напоминают, что, хотя привычным местом обитания членистоногого является море, краб может жить как в соленой, так и в пресной воде. Они с легкостью перебираются в реки и размножаются там, приспосабливаясь практически к любым условиям.

Прорыв дамбы "Тиваре" в Махараштре спровоцировал паводок, который затронул семь селений. Кроме того, 12 одноэтажных домов, находившихся ниже плотины по течению, были полностью смыты потоками воды. Согласно последней информации, в результате происшествия погибли 18 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. На месте продолжается спасательная операция, к которой были привлечены полиция и команды волонтеров.

В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли обильные муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В Мумбаи начались серьезные проблемы с транспортным сообщением, рушатся жилые здания, а большинство государственных и частных учреждений остаются закрытыми. По состоянию на сегодняшний день в одном только штате Махараштра за последнюю неделю из-за непогоды погибли свыше 30 человек.

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