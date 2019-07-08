British Airways оштрафована на 183 млн фунтов из-за утечки данных клиентов

8 июля 2019 13:11 (UTC+04:00)

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) оштрафовало авиакомпанию British Airways на £183 млн ($229,3 млн) за утечку данных сотен тысяч своих клиентов. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си. По ее сведениям, в компании заявили, что "удивлены и разочарованы" таким решением, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

British Airways в сентябре информировала, что в результате хакерской атаки данные карт сотен тысяч ее пассажиров оказались доступны злоумышленникам. Жертвами хакеров могли оказаться все, кто бронировал билеты или оплачивал иные услуги на сайте или через приложение авиакомпании в период с 21 августа по 5 сентября 2018 года.

Изначально British Airways опасалась, что были похищены данные кредитных карт 380 тыс. клиентов. Однако по итогам проведенного авиакомпанией расследования выяснилось, что хакерам удалось получить доступ к данным 244 тыс. карт.

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