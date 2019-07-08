Евкурова назначили замминистра обороны России

Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны, президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации. Евкурову также присвоено звание генерал-лейтенанта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Указ вступил в силу в день подписания.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. Он объявил о намерении просить президента о своей отставке 24 июня. В телеобращении к жителям республики Евкуров объяснил свое решение разобщенностью власти, общественных и религиозных организаций в регионе.

Глава государства принял отставку Евкурова и назначил врио главы региона Махмуд-Али Калиматова.

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