МИД КНР сделал предупреждение США и призвал отменить поставку вооружений Тайваню

Китай сделал строгое предупреждение США в связи с решением Вашингтона одобрить поставку Тайваню танков и комплексов "Стингер" на $2,2 млрд. Как заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, США должны как можно скорее отменить сделку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Такие действия являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, они также нарушают суверенитет КНР и ее интересы в сфере безопасности. Мы осуждаем это и выступаем против таких действий. Мы направили строгое представление американской стороне", - подчеркнул он.

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