Умер бывший президент Бангладеш Хусейн Мухаммед Эршад

14 июля 2019 14:19 (UTC+04:00)

Бывший президент Бангладеш Хусейн Мухаммед Эршад, находившийся у власти на протяжении более чем восьми лет (1982-1990), умер в воскресенье на 91-м году жизни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

По словам представителя Эршада, бывший глава государства умер в результате проблем со здоровьем, вызванных преклонным возрастом. "Он умер сегодня утром после трех недель страданий", - приводит агентство слова представителя экс-президента.

Как отмечает Reuters, политик последние 10 дней был подключен к системе жизнеобеспечения в одной из больниц столицы Дакки.

Эршад, имевший звание генерал-майора, пришел к власти в Бангладеш в результате бескровного военного переворота в 1982 году, а год спустя провозгласил себя президентом страны. Эршад руководил Бангладеш в условиях военного положения, парламентские выборы в стране состоялись лишь в мае 1986 года. Противники Эршада отказывались признавать его правление легитимным и неоднократно устраивали крупные акции протеста.

В декабре 1990 года Эршад ушел в отставку с поста главы государства. Он являлся руководителем главной оппозиционной партии Бангладеш, которую сам же основал.

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