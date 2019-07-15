В ЦЕРН открыли новую частицу

15 июля 2019 12:33 (UTC+04:00)

Группа ученых Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в которую входят российские физики, открыла два новых возбужденных состояния прелестного бариона, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечают исследователи, речь может идти об открытии новой частицы Λb (1D) (лямбда-б барион (1D) или Σb (сигма-б барион).

"Для однозначной интерпретации необходимо провести измерение квантовых чисел наблюдаемых частиц. Экспериментальное наблюдение, полученное при анализе данных, набранных на Большом адронном коллайдере, уточнит кварковую модель", — отметили физики.

Кварковая модель — часть Стандартной модели, описывающая, как из кварков составляются адроны (мезоны и барионы). Эксперимент LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) на Большом адронном коллайдере, в рамках которого работали ученые, направлен в том числе на уточнение кварковой модели — это необходимо для понимания того, из чего состоит Вселенная.

Старший научный сотрудник Института ядерной физики РАН Павел Кроковный рассказал, что при обработке данных, набранных на Большом адронном коллайдере, участники эксперимента LHCb обнаружили два новых возбужденных состояния бариона. Они предсказываются теорией, но раньше их не могли наблюдать, поскольку не было исчерпывающей статистики, отметил ученый.
Как уточнили представители института, все обнаруженные частицы заносят в специальный справочник. Но если мезонных состояний (частиц, состоящих из кварка и антикварка) известно достаточно много, то барионных — меньше.

Полученные в 2019 году результаты планируют верифицировать в рамках нового эксперимента после модернизации Большого адронного коллайдера.

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