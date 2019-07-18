Нидерланды намерены закупить дополнительную партию истребителей F-35

18 июля 2019 17:33 (UTC+04:00)

Нидерланды закупят у США дополнительные восемь или девять истребителей пятого поколения F-35, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, на эти цели будет направлена большая часть от €1,5 млрд, которые весной правительство выделило до 2024 года на оборону. Планируется, что эти средства также пойдут на улучшение рабочих условий персонала, развитие цифровых технологий и подготовку спецподразделений.

"Точное число самолетов будет зависеть от курса доллара и времени покупки", - пояснила министр.

Несколько лет назад правительство Нидерландов уже утвердило решение о покупке 37 единиц F-35 на замену устаревающим F-16. Однако этот шаг подвергся критике из-за недостаточного количества. С учетом того, что голландские пилоты должны тренироваться и охранять голландское воздушное пространство, лишь четыре самолета окажутся доступными для участия в иностранных миссиях. В связи с этим в прошлом году власти страны в рамках НАТО взяли на себя обязательства по развитию вооруженных сил, предусматривающие, в числе прочего, покупку еще 15 истребителей F-35.

Как отметила Бейлевельд, чтобы полностью выполнить обязательства перед НАТО, потребуется выделение дополнительных средств и в следующем году.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боезаряды.

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